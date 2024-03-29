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Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı
29 Mart 2024 Cuma 18:38:00 - Güncelleme:29 Mart 2024 Cuma 18:38:00

Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşler 5 gün yasaklandı

Kaynak: AA

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Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 2 Nisan'dan itibaren 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden bazı kararlar alındı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel, 'tüm açık alan etkinlikleri, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş/pankart asma' gibi etkinlikler, diğer illerden katılımlarla birlikte 2 ile 6 Nisan 2024 arasında 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerde yasaklanmıştır."

Etiketler : Şanlıurfa Valilik Gösteri Yasakları
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