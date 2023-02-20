Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle patlama oldu
Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.
Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.
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