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20 Şubat 2023 Pazartesi 11:08:00 - Güncelleme:20 Şubat 2023 Pazartesi 11:08:00

Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle patlama oldu

Kaynak: AA

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Şanlıurfa'da bir binada doğal gaz nedeniyle meydana gelen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Merkez Haliliye ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlamanın etkisiyle binada hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Patlamanın etkisiyle ilk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Binanın tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Etiketler : şanlıurfa doğal gaz patlama yaralı

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