VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzman Psikolog Timur Harzadın: Aşık Oluruz Çünkü Bunun Bir Nedeni Var
‘Shout' Uzak Doğu Kültürünü Özgün Tasarımlarla Ortaya Çıkarıyor
Sanatçı Eşref Ziya Terzi: Oturduğu koltuğa güç veren insanları bulup yetiştirmemiz lazım
Yunanistan'dan çaresizlik itirafı: Türkiye'nin gerisinde kaldık
Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: Yeni bir dönemi başlatıyoruz
İstanbul'a yeni metro hattı! İBB 'Yapmayız' dedi Bakanlık devraldı
MİT'ten terör örgütüne bir darbe daha! Sözde tabur sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
Emekli maaşları daha erken bağlanıyor... İşte merak edilen soruların cevapları!
Rusya'nın 'kirli bomba' iddialarına 3 ülkeden ret: Kabul etmeyeceğiz
Sözde aktivistlerden 110 milyon dolarlık tabloya patates püreli saldırı!
CHP'de 'Sezgin Tanrıkulu' krizi! ''Sana ne kardeşim''
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak: EYT ve sözleşmeli personel masada
Meteoroloji il il açıkladı: Kuvvetli sağanak geliyor
"Buna dili varmıyor"
Sahnede fenalaştı
Miami'den İstanbul'a
2.5 saat canlı
Babalık yakıştı
Aşk yeniden doğdu
Kimi davranışlar genetik olarak aktarılıyor
Safra yolu kanserinin ameliyatsız tedavisi mümkün
Burun estetiği havalar soğukken yaptırılmalı
Reflü ve alerji de boğaz ağrısı yapar
Çocuklarda da ‘varikosel' olur
24 Ekim 2022 Pazartesi 11:33:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 11:33:00

Sanatçı Eşref Ziya Terzi: Oturduğu koltuğa güç veren insanları bulup yetiştirmemiz lazım

ABONE OL

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Sanatçı Eşref Ziya Terzi açıklamalarda bulunarak, “Oturduğu koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa güç veren insanları bulup yetiştirmemiz lazım.” ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Eşref Ziya Terzi, 24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtladı.

"Oturduğu koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa güç veren insanları bulup yetiştirmemiz lazım."

Biz çok çabuk iktidar olduk. İktidar süreci hazmedilemeden birçok şeye sahip olundu. Onun vermis olduğu bir sendrom var. Ben bunu 'Uhud Sendromu'na benzetiyorum. Geldiği noktayı fazla önemseme gibi. O makamların geçici olduğunu arkadaşlarımızın biliyor olması lazım. Yani "Oturduğu koltuktan güç alan değil, oturduğu koltuğa güç veren insanları bulup yetiştirmemiz lazım."

Öyle insanlar var ki maalesef beni makamdan alacaksanız koltuğa bağlayıp öyle götürün diyen. O koltuk ondan alınırsa artık insanların ona bir değer vermeyeceğini biliyor. Çünkü koltuktan başka ürettiği bir değer yok.

Değerlere sahip bir insan bence oturduğu yerde şunu düşünmesi lazım. Ben burada değerlerime nasıl hizmet edebilirim? Şimdiye kadar beni ben yapan değerlerimi nasıl büyütebilirim?

"Bizim "Davamız" aslında iyiler ve kötüler davası olarak şekillenmeli, bu bilinçle hayata bakmamız lazım. Bir yerde zulüm varsa ve orada bir mazlum varsa, işte bizim davamız, o mazlumun yanında olmuş olmaktır.'

Bir yerde insanlar mutsuzsa, onların ekmeği elinden alınıyorsa, onlar için mücadele etmemiz bizim davamız olmalı. Bizim davamız aslında Allah'ın bize çizdiği iyi insan ve salihlerle beraber olma davasıdır. Bunun politik, siyasal, güncel mücadele biçimleri ve şekilleri değişiyor. Mücadele ettiğiniz alanda bunlar size ön ayak oluyor. Allah'ın ismini yüceltmek ve bu yolda yer almak, gayret etmektir.

'28 Şubat çok ceberut bir dönemdi. 28 Şubat, bizim hayatımızı kendisine göre şekillendirme eğilimine girdi. Bir telefonla, radyoların ve televizyonların kapandığını gördük.'

Biz bunu yaşadık. Bunları gençlere anlatıyorum, anlamıyorlar. Hani bugün diyorlar ya diktatörlükle yönetiliyoruz diye. Ne diktatörü, siz diktatör görmemişsiniz. Bir telefonla, radyoların, televizyonların kapandığını konserlerin iptal edildiğini gördük.

Etiketler : 24 TV Arafta Sorular Sanatçı Eşref Ziya Terzi Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü
Bahisçi Tamer

Bahisçi Tamer
Hülya soruları kaçırdı

Hülya soruları kaçırdı
Miniklerin gözünden sanat

Miniklerin gözünden sanat
Metin'siz ilk sahne

Metin'siz ilk sahne
En büyük şansı

En büyük şansı
Sektörde jön eksikliği var

Sektörde jön eksikliği var
Tek kriteri senaryo

Tek kriteri senaryo
Küpesiz dışarı çıkmam

Küpesiz dışarı çıkmam
Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

Gülşen, hakim karşısına çıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX