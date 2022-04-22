Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!
Kaynak: DHA
Ataşehir'de yolda yürüdüğü esnada mimar Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un Adli Tıp Üst Kurulu'ndan rapor sonucu geldi. Rapora göre sanık Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı.
Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) davasında Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okundu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı.
DHA'nın haberine göre, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda Başak Cengiz'in akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okudu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı. Duruşma avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.
- Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi
- Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı
- Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt!
- NFT "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi
- Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!
- Dünyanın gözü Pençe-Kilit Harekatı'nda!