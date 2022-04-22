VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Üç Mehmetçiği şehit eden teröristler, 5 ay sonra etkisiz hale getirildi
6 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Sağlık Bakanı Koca: Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda hasta bulunmayan il sayımız 21'e çıktı
Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'na sert yanıt!
NFT "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi
Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!
Dünyanın gözü Pençe-Kilit Harekatı'nda!
"Terör örgütü can çekişiyor"
İsmail Demir duyurdu: TG40-BA'nın ilk teslimatı gerçekleşti
Yapı ve Yapı A.Ş.'nin ofisi Türkiye Mimarlık Yıllığı 2021 için seçilen projeler arasına girdi
Aliyev'den Ermenistan'a rest: Tanımayız
'Ödemem' dediği faturaların tutarı soruldu!
Bursa'daki hain saldırının faili tespit edildi!
Ukrayna'ya verilecek İHA'lar için şok sözler!
Sağanak yağmur geliyor
İsrail polisi sabah namazının ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nın ağustosta açılması hedefleniyor
Musk, Twitter'ı almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı
Fed Başkanı Powell, 50 baz puanlık faiz artışının mayısta 'masada' olduğuna işaret etti
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Türkiye'ye yönelik ilginin artarak devam ettiğini görmek bizi ziyade...
Pentagon: Rusya Donbas bölgesindeki tabur sayısını 85'e çıkardı
Menekşe Deresi 'içine petrol dökülmüş gibi'
"Türkiye uzun bir oyun oynamaya hazır görünüyor"
İttifakın küçüğü krizin büyüğünü çıkardı
22 Nisan 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:22 Nisan 2022 Cuma 16:00:00

Samuray kılıçlı vahşette yeni gelişme!

Kaynak: DHA

ABONE OL

Ataşehir'de yolda yürüdüğü esnada mimar Başak Cengiz samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un Adli Tıp Üst Kurulu'ndan rapor sonucu geldi. Rapora göre sanık Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı.

Ataşehir'de geçen kasım ayında hiç tanımadığı Başak Cengiz'i (28) yolda yürürken samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz'un (27) davasında Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okundu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı.

DHA'nın haberine göre, Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Can Göktuğ Boz, Diyarbakır'da bulunan cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada Başak Cengiz'in annesi Beyhan Cengiz, babası Avni Cengiz, nişanlısı Mahir Mızrak ve çok sayıda Başak Cengiz'in akrabası yer aldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Adli Tıp Üst Kurulu'ndan gelen nihai raporu okudu. Raporda tutuklu sanık Can Göktuğ Boz'un cezai ehliyeti tam çıktı. Duruşma avukatların beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Etiketler : Ataşehir Beyhan Cengiz Avni Cengiz
Gala için kıyafet alışverişi

Gala için kıyafet alışverişi
Anlamsız hareketler

Anlamsız hareketler
Kitap alışverişi

Kitap alışverişi
2 yıl hapsi istendi

2 yıl hapsi istendi
Atatürk projesine dahil oldu

Atatürk projesine dahil oldu
Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum

Tesadüfen Türkiye Güzeli oldum
Avrupa yolcusu

Avrupa yolcusu
Arzum'un gelin adayı

Arzum'un gelin adayı
Masajlı Survivor keyfi

Masajlı Survivor keyfi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER