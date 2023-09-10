Sakarya'da tehlikeli şartlar sonucu denize girmek yasaklandı
Kaynak: AA
Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'da elverişsiz şartlar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga, rip akıntısı ve saatteki hızı 40 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu.
Elverişsiz koşullar nedeniyle denize girmek, kaymakamlıklarca alınan karar gereği yasaklandı.
Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyardı.
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