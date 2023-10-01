VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti
Karabağ'daki Ermeni nüfusa hizmet vermeye başlandı
Milli iradeye büyük saygısızlık: CHP ve HDP sıraları şaşırtmadı!
Stoltenberg'den Ankara'daki terör saldırısına kınama
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası yeniden doğuyor
Kuzey Kore: Rusya ile ilişkimiz askeri tehditlere karşı güçlü bir kale işlevi görüyor
01 Ekim 2023 Pazar 15:44:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 15:44:00

Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama

Kaynak: AA

ABONE OL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Terör amaçlı hain saldırıyı ve faillerini, emelleri karanlık odakları şiddetle lanetliyoruz."

Etiketler : fahrettin koca ankara saldırı polis
Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Afra, Hande'yi geçti

Afra, Hande'yi geçti
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
Ebru'dan yürek burkan kutlama

Ebru'dan yürek burkan kutlama
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX