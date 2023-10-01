Sağlık Bakanı Koca'dan saldırıda yaralanan polislerle ilgili açıklama
Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'daki terör saldırısını lanetlediğini belirterek, yaralanan iki polis memurunun tedavileri için gereken her şeyin yapıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısında meydana gelen patlamada 2 polis memurumuz yaralanmıştır. Olay yerine hemen 5 ambulans ile 1 motorize ekip ulaşmıştır. Milletimizin bu iki evladının tedavileri için gereken her şey yapılmaktadır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Terör amaçlı hain saldırıyı ve faillerini, emelleri karanlık odakları şiddetle lanetliyoruz."
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