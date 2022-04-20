Bilim Kurulu toplantısı ertelendi

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20 Nisan 2022 Çarşamba 10:49:00 - Güncelleme:20 Nisan 2022 Çarşamba 13:04:00

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs Bilim Kurulu 27 Nisan'da toplanacak

Kaynak: AA

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün yapılması planlanan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 27 Nisan çarşamba gününe ertelendiğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Koronavirüs Bilim Kurulu son toplantısını 2 Mart'ta yapmıştı. Salgınla mücadele tarihine geçecek o toplantıda alınan kararların isabetini hep birlikte gördük. Bilim Kurulumuz, daha da tarihi bir toplantıyı bugün yapacaktı. Bu toplantının günü, 27 Nisan Çarşamba olarak değişti."

Etiketler : Koronavirüs Bilim Kurulu Dr. Fahrettin Koca 27 NİSAN ÇARŞAMBA
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