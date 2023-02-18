Bakan Koca: 10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612'dir." dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Kanatlı Apartmanı'nın enkazında çıkarılan yaralıların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasında satır başları...
10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108, taburcu edilen hasta sayısı 13 bin 612'dir
74 bin sağlık personeli ve diğer 47 bin personelle Sağlık Bakanlığı'nın bölgedeki personel sayısı 140 bindir. Bakanlığımızın her 8 personelinden birisi afet bölgesindedir
Deprem bölgesinden 51 bin 152 hasta ve yaralı hava ambulanslarla, uçak ve helikopterlerle diğer şehirlerimizdeki hastanelerimize nakledildi.
Şu ana kadar 21 bin 515 hasta ve yaralıya sağlık hizmeti sunuldu. İlaçları teslim edildi
Afetten etkilenen illerimizde birinci basamak sağlık hizmeti muayene sayısı ilk 12 günde 962 bin 482'ye ulaştı. Bu sayı devletimizin sağlıktaki gücüdür
Afet bölgesinde olası bulaşıcı hastalıklarla ilgili riskler, erken uyarı sisteminin kurulmasıyla şu an kontrol altındadır
Çevre temizliğinin sağlanması ve çadır kentlerde ihtiyaçlar için kullanılan ortak alanların bulaşıcı hastalıklara yol açmasının önlenmesi, salgınların önlenmesi açısından önemlidir
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Kanatlı Apartmanı'nın enkazında çıkarılan yaralıların son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ortak alanlarda düzenli olarak ilaçlama yapılıyor
Başlattığımız ruhsal ve psikososyal destek hizmetlerinde 44 bin 200 kişiye ulaşmış durumdayız
Şu an itibariyle salgın hastalıklara meydan vermeyecek şekilde hazırlık yapmış durumdayız
Afete maruz kalan illerimizde ciddi bir halk sağlığı tehlikesi mevcut değildir
Ayrıntılar geliyor...
- "10 afet ilindeki hastanelerimizde deprem sebebiyle yatan hasta sayısı 6 bin 108"
- Deprem bölgesinde iletişim ağları güçlendiriliyor
- Deprem bölgesindeki hayvanların yaralarına merhem oldular
- Hatay'da 296. saatte enkazdan 3 kişi sağ çıkarıldı
- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Saidov'la görüştü
- Depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımlandı