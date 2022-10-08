Ukrayna havaya uçurdu!

Rusya'nın sembol köprülerinden biri olan Kerç Köprüsü havaya uçuruldu

Rusya'nın Kırım'ı işgalinin önemli temsillerinden olan Kerç köprüsü, aynı zamanda Ukrayna Savaşı için Rusya'nın önemli tedarik hatlarından biriydi.

AÇILIŞI PUTİN TARAFINDAN YAPILMIŞTI

Kerç Köprüsü, Rusya ile Kırım arasındaki bağlantıyı sağlayan stratejik bir konuma sahip olmasının yanı sıra, Rus ordusunun Kırım'a yönelik silah sevkıyatlarında da kritik bir işlev görüyor. Köprünün açılışı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, 2018'de yapılmıştı.

Rus haber ajansı TASS köprüdeki araç trafiğinin durduğunu belirtirken Rusya'nın aksayan ulaşımı feribotlarla çözmeye çalıştığını aktardı.

Yetkililer, Kırım köprüsündeki patlama nedeniyle can kaybı olmadığını söyledi.



