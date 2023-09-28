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28 Eylül 2023 Perşembe 16:19:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 16:19:00

Rusya'dan savunma hamlesi

Kaynak: AA

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Rusya Maliye Bakanlığı, bütçedeki savunma harcamalarını 2024'te bu yıla kıyasla yüzde 68 artırmayı planlanlarken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov savaşın “yüksek harcama” gerektirdiğini söyledi.

Rus basınında çıkan haberlerde, Rusya Maliye Bakanlığınca hazırlanan taslak bütçede savunma harcamalarının 2024'te bu yıla kıyasla yüzde 68 artarak 10,8 trilyon rubleye (yaklaşık 111 milyar dolar) çıkarmayı planladığı bildirildi.

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, böyle bir artışın mutlaka gerektiğini belirterek, "Kesinlikle gerekiyor. Bize karşı başlatılan bir hibrit savaş durumunda yaşadığımız için özel askeri operasyonu sürdürüyoruz ve bu da yüksek harcama gerektiriyor." dedi.

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov da başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte, bütçe hazırlanırken cephedeki durumu göz önünde bulundurduklarını belirterek, "Bütçemizin yapısı, asıl vurgunun zaferimizi garanti altına almak olduğunu gösteriyor. Bu bütçe için ufak bir baskı değil ancak bu mutlak önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Rusya Maliye Bakanlığınca yayınlanan verilere göre, ülkenin bütçesi bu yılın ilk 8 ayında 2,3 trilyon ruble (yaklaşık 23,5 milyar dolar) açık vermişti.

Etiketler : Rusya Savunma Harcamaları Savunma Bütçesi Yüksek Harcama
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