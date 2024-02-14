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14 Şubat 2024 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 12:00:00

RTÜK'ten seçim yayınlarına ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerle ilgili yapılacak yayınlara ilişkin yayıncı kuruluşlara hatırlatmalarda bulundu.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, 31 Mart'ta yapılacak mahalli seçimler için radyo ve televizyon yayınlarıyla alakalı sınırların Yüksek Seçim Kurulunca belirlendiği hatırlatıldı.

RTÜK izleme uzmanlarının yayın denetimleri esnasında, seçim atmosferinde ve yoğun seçim gündeminde yayıncı kuruluşların zaman zaman belirlenen kuralları ihlal ettiğinin görüldüğü belirtilen açıklamada, yayınlarda yanlışların yapılmaması için bazı hatırlatmalarda bulunuldu.

29 MART'A KADAR SİYASİ REKLAM YAYIMLANABİLİR

Bu çerçevede, seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adayların, 1 Ocak 2024'ten 30 Mart 2024 saat 18.00'e kadar medya aracılığıyla sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda yapabileceklerine işaret edilen açıklamada, medya hizmet sağlayıcılarının da 1 Ocak'tan 29 Mart Cuma günü saat 23.59'a kadar siyasi reklam yayınlamasında sakınca bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Oy verme gününden önceki 10 gün içinde yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde ya da vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın yapılması ve bunların herhangi bir surette dağıtılması yasak olacaktır. Bu sürenin dışında yapılacak yayınların tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerine uygun olması çok önemlidir." ifadelerine yer verildi.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI VE ANKETLER

Kamuoyu araştırmaları ve anketlerin yayınlanması sırasında, araştırmanın hangi kuruluş tarafından yapıldığının, denek sayısının ve araştırmanın kim tarafından finanse edildiğinin açıklanmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle haber bültenleri ve haber programlarında gerek adaylar gerekse yayın moderatörleri veyahut yorumcular tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, siyasi parti genel başkanlarına, seçime katılacak adaylara iftira ya da hakaret içeren ithamlarda bulunulmaması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizin demokratik kurumlarını, güvenlik birimlerini ve belli bir seçmen kitlesini hedef alan, aşağılayıcı, eleştiri sınırlarını aşan yorum ve açıklamalara yayınlarda yer verilmemelidir."

Bu süreçte yayıncılar ve habercilerin, evrensel basın meslek ilkeleri ışığında hareket etmesi, aleni olarak herhangi bir adayı desteklememesi ve taraf olmaması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, özgür basının objektif yaklaşımıyla hareket edilmesi ve seçmeni yönlendirebilecek yayınlardan kaçınılmasının elzem olduğu ifade edildi.

Etiketler : rtük yüksek seçim kurulu seçim yayınları
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