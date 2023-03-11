VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tren garı işyeri vagon evi
Onbeşliler gardaşlarının yanında!
Yaraları saran resim analizi
Gölge oyunuyla yüzler gülüyor
WhatsApp'a yeni emojiler geldi
Depp'in konserine 18 yaş sınırı
Festivalde Girik'e saygı duruşu
Devrim GS ailesine girdi
Sette talihsiz kaza
Güvenmem önemli
Fatih sadece arkadaşım!
Depremzede bebeğe sütanne oldu
Sürpriz yapacak
Proje bekliyor
Ayrılsak da beraberiz
Memleketine yardım eli
Acımızı unutmadık
MEB'den depremden etkilenen illerdeki 13 bin 60 konteynere televizyon
Sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşım yapan 43 kişi tutuklandı
Bakan Çavuşoğlu: Tüm birimlerimiz sahada
Brezilya Amazonlarında şubat ayında "ormansızlaştırma rekoru" kırıldı
Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor
Pakistan'dan depremzedelere yardım taşıyan 3. gemi yola çıktı
Türkiye'nin otomobili Togg satışa çıkıyor
11 Mart 2023 Cumartesi 17:15:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 17:15:00

Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Roketsan, 6 Şubat'ta gerçekleşen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaraların sarılması için başlatılan seferberliğe ilk günden itibaren katkı sunuyor.

Roketsan'dan yapılan açıklamada, 11 ili etkileyen depremlerde kaybedilen canlar için derin bir üzüntü duyulduğu belirtilerek, tüm ülkeye başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Depremlerin gerçekleştiği 6 Şubat'tan itibaren ülkede başlatılan seferberlikle yaraların hep birlikte kenetlenerek sarılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) ait Türk milletinin bir şirketi olarak biz de bu çalışmalara tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak katkı sunmaya gayret ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Milletimizin Roketsan'ı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında olmaya ve güzel yarınlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Depremler sonrasında hem şirketin hem de çalışanlarının bölgeye sağladığı desteklere ilişkin bilgiler de açıklamada yer aldı.

Buna göre, kurumsal olarak bölgeye 1000 jeneratör, 68 ton akaryakıt, 12 palet gıda, ısıtıcı, kıyafet ve hijyen malzemesi, 120 afet çadırı, 250 gıda kolisi, 950 hijyen seti ve 5360 kıyafet gönderildi. Şirket çalışanlarınca toplanan 233 gıda kolisi, 65 barınma kolisi ve 128 hijyen kolisini de Roketsan aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı.

Öte yandan, bölgede kurulan geçici barınma alanlarına destek için, ilgili makamlarla koordinasyon halinde, şirket tarafından 200 konteynerlik bağışta da bulunulacak.

Ayrıca Roketsan merkez yerleşkesinin bulunduğu Ankara'nın Elmadağ ilçesine gelen depremzede öğrenciler için de 300 çantalı okul seti ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanarak hediye edildi. Şirket, bundan sonraki süreçte de öğrencilerin eğitimine katkı sunmayı sürdürecek.

Etiketler : roketsan deprem asrın felaketi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX