Roketsan deprem yaralarını sarmaya destek veriyor

Roketsan'dan yapılan açıklamada, 11 ili etkileyen depremlerde kaybedilen canlar için derin bir üzüntü duyulduğu belirtilerek, tüm ülkeye başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dilendi.

Depremlerin gerçekleştiği 6 Şubat'tan itibaren ülkede başlatılan seferberlikle yaraların hep birlikte kenetlenerek sarılmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) ait Türk milletinin bir şirketi olarak biz de bu çalışmalara tüm imkanlarımızı sonuna kadar kullanarak katkı sunmaya gayret ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Milletimizin Roketsan'ı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimizin yanında olmaya ve güzel yarınlar için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Depremler sonrasında hem şirketin hem de çalışanlarının bölgeye sağladığı desteklere ilişkin bilgiler de açıklamada yer aldı.

Buna göre, kurumsal olarak bölgeye 1000 jeneratör, 68 ton akaryakıt, 12 palet gıda, ısıtıcı, kıyafet ve hijyen malzemesi, 120 afet çadırı, 250 gıda kolisi, 950 hijyen seti ve 5360 kıyafet gönderildi. Şirket çalışanlarınca toplanan 233 gıda kolisi, 65 barınma kolisi ve 128 hijyen kolisini de Roketsan aracılığıyla bölgeye ulaştırıldı.

Öte yandan, bölgede kurulan geçici barınma alanlarına destek için, ilgili makamlarla koordinasyon halinde, şirket tarafından 200 konteynerlik bağışta da bulunulacak.

Ayrıca Roketsan merkez yerleşkesinin bulunduğu Ankara'nın Elmadağ ilçesine gelen depremzede öğrenciler için de 300 çantalı okul seti ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanarak hediye edildi. Şirket, bundan sonraki süreçte de öğrencilerin eğitimine katkı sunmayı sürdürecek.