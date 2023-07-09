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Rize'de camilerden ‘sel ve heyelana karşı' anons yapıldı
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09 Temmuz 2023 Pazar 23:43:00 - Güncelleme:09 Temmuz 2023 Pazar 23:43:00

Rize'de camilerden ‘sel ve heyelana karşı' anons yapıldı

Kaynak: IHA

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Rize'de camilerden şiddetli yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel ve heyelanlara karşı vatandaşlara anons ile uyarılar yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarılar sonrasında Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Yağışların giderek artması beklenen Rize'de ise Çayeli ilçesinde bulunan camilerden sel ve heyelanlara karşı vatandaşların duyarlı olması için anonslar yapıldı. Anonsta "Bu akşam ve yarın için ilimizde, ilçemizde afet riski taşıyan yoğun yağış uyarısı vardır. Şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması dere yataklarında bulunulmaması gerekmektedir. Rabbim her türlü afetlerden bizi muhafaza eylesin" ifadeleri yer aldı.

AFAD'DAN 'DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN' MESAJI

AFAD Rize İl Müdürlüğü tarafından ise vatandaşlar SMS yolu ile uyarıldı. AFAD tarafından atılan SMS'de "Meteorolojiye göre Rize'de şiddetli yağışlar yarın geceye kadar sürecek. Sel, su baskını ve taşkın tehlikelerine karşı dere yataklarından uzak durun" ifadelerine yer verildi.

Etiketler : Rize sel ve heyelanlar anons ile uyarılar vatandaşlar
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