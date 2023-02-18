Ressam eşliğinde moral saati

Şanlıurfa'da çocukların travmadan kurtulmaları amacıyla harekete geçen ressam Vahap Aydoğan, hayırseverlerin destekleriyle topladığı boyama kalemi, resim defteri, oyun hamuru gibi malzemelerle çocuklar için etkinlikler yapmaya başladı. Çadır kentlerde görev yapan çevik kuvvet polisleri de görevlerinden arta kalan zamanlarında bölgedeki çocuklarla yakından ilgileniyor.

