Ressam eşliğinde moral saati
Ressam Vahap Aydoğan, hayırseverlerin destekleriyle topladığı boyama kalemi, resim defteri, oyun hamuru gibi malzemelerle çocuklar için etkinlikler yapmaya başladı.
Şanlıurfa'da çocukların travmadan kurtulmaları amacıyla harekete geçen ressam Vahap Aydoğan, hayırseverlerin destekleriyle topladığı boyama kalemi, resim defteri, oyun hamuru gibi malzemelerle çocuklar için etkinlikler yapmaya başladı. Çadır kentlerde görev yapan çevik kuvvet polisleri de görevlerinden arta kalan zamanlarında bölgedeki çocuklarla yakından ilgileniyor.
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