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04 Ağustos 2022 Perşembe 07:46:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2022 Perşembe 07:46:00

Resmi Gazete'de yayımlandı... ÖSYM'nin yeni başkanı belli oldu

Kaynak: AA

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un atanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy getirildi.

AA'nın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy'un atanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

PROF. DR. ERSOY'UN ÖZGEÇMİŞİ

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Etiketler : Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yıldız Teknik Üniversitesi ODTÜ Matematik ÖSYM
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