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25 Ocak 2023 Çarşamba 12:30:00 - Güncelleme:25 Ocak 2023 Çarşamba 12:30:00

Regaip Kandili yarın idrak edilecek

Kaynak: AA

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İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol "üç ayların" ilk başlangıcını simgeleyen Regaip Kandili yarın idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Sözlükte "kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış" anlamına gelene regaip, hadis ve fıkıh literatüründe ise "bol sevap, mükafat, faziletli amel" anlamlarında kullanılıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, perşembe günü gün batımından cuma sabahına kadar Regaip gecesinin idrak edildiğini söyledi.

Bu gece tövbe, istiğfar ve dua etmenin önemine dikkati çeken Bozkurt, bu geceye özel herhangi bir namazın olmamasına karşın nafile namaz kılmanın çok hayırlı olduğunu dile getirdi.

Kandilde yakınları arama tavsiyesinde bulunan Bozkurt, "Bu gecede Kur'an-ı Kerim okunur, nafile namazlar kılınır. Gündüz de sağlığımız el veriyorsa nafile oruç tutabiliriz." ifadesini kullandı.

Etiketler : üç aylar regaip kandili rahmet bereket
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