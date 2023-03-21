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21 Mart 2023 Salı 11:25:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 11:25:00

Psikologlu el işi saati

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Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay psikologları, 12 bin afetzedeye "psikolojik" destek sağladı.

Kahramanmaraş'ta Türk Kızılay psikologları, 12 bin afetzedeye "psikolojik" destek sağladı. Türk Kızılay psikologları, Kahramanmaraş'ta depremzedelere yönelik 4 merkezde, eğitim, grup çalışmaları, psikolojik ilk yardım ve atölye çalışmaları yürütüyor.

Türk Kızılay Sosyal Destek Sorumlusu Psikolog Nesrin Ergün, terapi amaçlı el işi atölyeleri kurduklarını anlattı. Ergün, "Uğraş terapisi adı altında farklı şeylerle uğraşarak aslında yaşadıkları durumları konuşabilmeleri için daha uygun ortamlar hazırlıyoruz" dedi.

Psikologlar, depremzedelerle birebir görüşmeler de yapıyor.

Etiketler : Psikologlu el işi saati Psikologlar depremzedeler

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