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16 Mart 2024 Cumartesi 10:45:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 10:45:00

Polat çiftine bir suçtan daha hapis istemi

Kaynak: TRT Haber

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İstanbul Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında azmettirici oldukları iddia edilen Engin Polat, eşi Dilan Polat ve babası Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim 2023'te motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede; Engin Polat, Dilan Polat, Sezgin Polat dahil 8 şüpheli için 'birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit', 'mala zarar verme' suçlarından 2 yıl 4 aydan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda bulunan Banu Parlak'a ait güzellik merkezine 1 Ekim 2023'te giden motosikletli şüpheliler saat 02.00 ve 04.30 sıralarında iş yerine 2 kere silahla ateş açmıştı. Camına 5 kurşun isabet eden güzellik merkezinde hasar oluşmuştu.

Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 5 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler, "suç örgütüne üye olmak", "örgüt faaliyeti kapsamında silahla tehdit" ve "mala zarar verme" suçlarından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile Sezgin Polat, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Etiketler : dilan polat engin polat sezgin polat hapis
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