PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK zanlısı gözaltına alındı.
54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi Z.K'yi yakaladı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen şüphelinin işlemleri sürüyor.
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