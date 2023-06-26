PKK elebaşı hakkında açıklamalar yapan Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Kaynak: İHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı programda terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle gazeteci Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatılmıştı. TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
Bir televizyon kanalında PKK elebaşına ilişkin açıklamaları gerekçesiyle hakkında 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından soruşturma başlatılan Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir televizyon kanalında silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde lideri Abdullah Öcalan hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle, gazeteci Merdan Yanardağ'a 'suçu ve suçluyu övme' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından re'sen soruşturma başlatılmıştı. Şüpheli Yanardağ, soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
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