26 Haziran 2023 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 11:31:00
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Merdan Yanardağ hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma' ile ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Merdan Yanardağ hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Ayrıntılar geliyor...
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