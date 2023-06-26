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26 Haziran 2023 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 11:31:00

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

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Merdan Yanardağ hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma' ile ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Merdan Yanardağ hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

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Etiketler : merdan yanardağ terö örgütü propaganda soruşturma
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