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22 Ekim 2022 Cumartesi 15:05:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 15:05:00

Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş'ın cenazesi, memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Şehit Yavaş (27) için Isparta Valiliğinin önünde düzenlenen cenaze törenine ailesi, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Isparta Valisi Aydın Baruş, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, askerler, siyasi parti ve sivil toplum kurumu temsilcileri ile vatandaş katıldı.

Törende Bakan Yardımcısı Kavaklıoğlu ile Vali Baruş şehidin annesi Mürşide, babası Ali Yavaş ile kardeşlerine başsağlığı diledi.

Şehidin asker kıyafeti giyen kız kardeşi Esen Yavaş, törende ağabeyinin tabutuna komando beresi koydu.

İl Müftüsü Bayram Şahin'in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak top arabasına konuldu.

Şehit Yavaş'ın naaşı merkeze bağlı Büyükgökçeli köyündeki baba ocağından helallik alınmasının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 Ekim'de ağır yaralanmış, kaldırıldığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Ekim'de şehit olmuştu.

Etiketler : Şehit Yavaş Büyükgökçeli köyü Pençe-Kilit Harekatı bölgesi
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