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06 Mart 2024 Çarşamba 15:05:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 15:05:00

Personelin grevi ulaşımı aksattı... Frankfurt Havalimanı kapanacak

Kaynak: AA

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Almanya'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı işleten Fraport, güvenlik personelinin uyarı grevi nedeniyle yarın yolculara kapalı olacağını bildirdi.

Fraport'dan yapılan açıklamada, Frankfurt Havalimanı'ndaki güvenlik personelinin yarın greve gideceği hatırlatıldı.

Grevin gün boyunca büyük aksaklıklara ve uçuş iptallerine neden olacağının vurgulandığı açıklamada, "Güvenlik kontrol noktaları kapalı kalacaktır. Frankfurt Havalimanı'ndan uçuşu olan yolcuların yasal olarak gerekli güvenlik kontrollerinden geçmeleri mümkün olmayacaktır. Tüm yolcuların havalimanına gelmemelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di), işverenle ücret görüşmelerinin tıkanması üzerine Frankfurt ve Hamburg havalimanlarındaki güvenlik görevlilerini 7 Mart'ta tam gün greve gitmeye çağırmıştı.

Grev nedeniyle Hamburg Havalimanı'nda da yarın planlanan 141 uçuş iptal edildi.

Etiketler : frankfurt havalimanı grev ulaşım
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