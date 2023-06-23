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23 Haziran 2023 Cuma 12:08:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 12:08:00

Pençe operasyonu bölgesinde hastaneye kaldırılan yaralı asker şehit oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe operasyonu bölgesinde teröristlerin taciz atışı sonucu 15 Haziran'da yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya'nın hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe operasyonu bölgesinde 15 Haziran'da teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Özcan Kaya, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Etiketler : milli savunma bakanlığı pençe operasyonu asker şehit
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