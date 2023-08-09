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09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:58:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 19:58:00

Pençe-Kilit'ten acı haber

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taciz ateşinde, Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş ve Uzman Çavuş Kemal Özek'in şehit düştüğü, 3 askerin yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin derhal hastaneye sevk edildiği aktarılan açıklamada, bölgedeki operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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