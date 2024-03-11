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11 Mart 2024 Pazartesi 11:54:00 - Güncelleme:11 Mart 2024 Pazartesi 11:54:00

Pençe-Kilit ve Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 ve Hakurk bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin, etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki 3 ve Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Etiketler : msb terörist pkk
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