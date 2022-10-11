Bakan Soylu: Patlamada terör bağlantısı göremedik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soylu, "Allah'tan korkuları yok. 8 yaşındaki bir çocukla, 70 yaşındaki dedesi orada bomba imha ediyor... FETÖ, terör örgütleri o kadar kirletmeye çalışıyorlar ki, acaba öyle mi soruları ile kirletmeye çalışıyorlar. İlk paylaşımların yüzde 30'u bot hesaplar zaten. Hemen bir psikolojik harekat başlatıyorlar. Olay terör de olabilir, olmayabilir de, biz olayı 360 derece irdelemek zorundayız. Şu anda elde ettiğimiz bilgileri paylaşmak isterim. Maalesef 1959 doğumlu M.K., yakınlarının ve akrabalarının şizofren olduğunu söyledikleri, son 3 ayda evden birkaç kez çıktığı değerlendirildi, bir sol ayağının kesik olduğu ve evin çöp eve döndüğü, evde birçok metal parçalarının bulunduğu ve evin de toz halinde bir yıldır bulundurduğu maytap gibi, havai fişek malzemesi gibi, bir sanki kuru sıkıdan bozma bir tabanca da bulunduğu, geçmiş dönemlerde, 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatının da olduğu ama ondan sonra rastlanmadığı ve İsviçre'de bir adam öldürmeden dolayı 2012-1019 yıllarında Türkiye'de yakalandığı ve cezaevinde yattığı, bu konuda aile birliğini suçladığı ve elektriğe çok meraklı bir kişiden bahsediyoruz. Kendi kendine yaşayan, tüm çalışmalarda bir terör bağlantısı göremedik şu anda" dedi.

Bakan Soylu polis intiharları ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Soylu, "1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022'de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır. Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016'da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39'dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44'dür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur" dedi.

Soylu şöyle devam etti: