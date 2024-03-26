VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yargıtay Başkanlığı seçimi 5. tura kaldı
"YRP çizgisinden çıktı"
30 ilde Bozdoğan-17 operasyonu: 147 DEAŞ şüphelisi yakalandı
ABD'de işten çıkarma dalgası yayılıyor
"Para kuleleri" soruşturmasında flaş gelişme... CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı
Türkiye'nin ABD'den alacağı F-16'larla ilgili flaş detay: Öncelik modernizasyonda
26 Mart 2024 Salı 11:06:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 11:06:00

"Para kuleleri" soruşturmasında flaş gelişme... CHP'li belediye başkanı ifadeye çağrıldı

ABONE OL

CHP'de para sayma görüntülerine yönelik başlatılan soruşturmada Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç ifadeye çağrıldı.

CHP'de para sayma görüntülerine yönelik başlatılan soruşturma belediye başkanlarına kadar uzandı.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Maltepe Belediye başkanı Ali Kılıç da savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada ortaya çıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin 11 Mart tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma çerçevesinde şimdiye kadar CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ve Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa ifade verdi.

Etiketler : CHP para sayma görüntüleri ifade
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL

Cenk Eren'in Clooney bedeli 1 milyon TL
Tokyo'dan sevgiler!

Tokyo'dan sevgiler!
İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!

İsmail Hacıoğlu'nun anne acısı!
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Tiyatro hiçbir zaman ölmez

Tiyatro hiçbir zaman ölmez
Başarı yemeği

Başarı yemeği
Serhat Şahin, bir milyonu aştı

Serhat Şahin, bir milyonu aştı
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX