Papağanı ve atıyla sandığa gitti
Kaynak: AA
Denizli'de bir seçmen, cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında papağanı ve atıyla oy kullanmaya gitti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde restoranı da bulunan turizmci Mehmet Kıvılcım, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda, papağanı ve atıyla sandığa giderek oyunu kullandı.
Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Kıvılcım, oy kullanma işlemi için, papağanı "Sulan" ve "Nazlı" isimli atıyla Şehit Mustafa Uygun İlkokulu'na geldi.
Kıvılcım, 2247 numaralı sandıkta işlemlerini tamamladıktan sonra zarfı omzundaki papağanına taşıtarak sandığa atmasını sağladı.
Ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının güne renk katmak olduğunu belirten Kıvılcım, vatandaşların gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kıvılcım, daha sonra atına binerek okuldan ayrıldı.
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