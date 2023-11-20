Erzurum Palandöken'de "kayak garantisi" ile aralık ayının başında sezonun açılması bekleniyor. Rezervasyonlarını almaya devam eden ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen kayak merkezindeki oteller, sezonu yüksek dolulukta geçirmeyi hedefliyor. Ağırlıklı olarak yerli turistin beklendiği sezonun aralık ayının ilk haftalarında açılması, suni karlama sistemlerinin de hafta içi çalıştırılması planlanıyor.