VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
Çin'den Gazze için harekete geçilmeli çağrısı
İşgalci İsrail Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı
Instagram'a ekle-çıkar özelliği
Sigara kadınlara daha çok zarar veriyor
Mağaralarda geçmişe yolculuk
20 Kasım 2023 Pazartesi 06:59:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 06:59:00

Palandöken'de kayak garantisi

ABONE OL

Türkiye'nin kayak sezonunu en erken başlatan kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de, bugünlerde yağan karla aralık ayının ilk haftası misafirlerin kayak yapmaya başlaması planlanıyor.

Erzurum Palandöken'de "kayak garantisi" ile aralık ayının başında sezonun açılması bekleniyor. Rezervasyonlarını almaya devam eden ve misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak isteyen kayak merkezindeki oteller, sezonu yüksek dolulukta geçirmeyi hedefliyor. Ağırlıklı olarak yerli turistin beklendiği sezonun aralık ayının ilk haftalarında açılması, suni karlama sistemlerinin de hafta içi çalıştırılması planlanıyor.

Etiketler : palandöken kayak kar
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Top Model'ler belli oldu

Top Model'ler belli oldu
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba

‘Ölüler Günü' festivalinde yeni yaşa merhaba
Sanat aşığı

Sanat aşığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX