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22 Kasım 2023 Çarşamba 10:48:00 - Güncelleme:22 Kasım 2023 Çarşamba 10:48:00

'Pakistan İsrail'e mühimmat gönderiyor' iddiası yalanlandı

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında habere konu olan "Pakistan İsrail'e 155 mm topçu mühimmatı gönderiyor" iddiasını yalanladı.

Merkezden yapılan açıklamada, Pakistan'ın Başbakan Orta Doğu Özel Elçisi Tahir Mahmud Eşrefi'nin iddiaları yalanlayan ifadeleri paylaşıldı.

PAKİSTAN İDDİALARI YALANLADI

Bir basın toplantısında iddialara cevap veren Pakistan'ın Başbakan Orta Doğu Özel Elçisi Tahir Mahmud Eşrefi, "Pakistan'ın İsrail ile hiçbir ilişkisi yoktur ve hiçbir zaman da ilişkisi olamaz. İsrail'e boş bir şişe bile satmamış Pakistan'ın İsrail'e mühimmat satması çok uzak bir olasılık." açıklamasında bulundu.

Eşrefi, Mısır üzerinden Gazze'ye yardım gönderildiğini ve bu yardımların iki katına çıkarılacağını açıkladı.

Ayrıca sosyal medya hesaplarından paylaşılan 155 mm mühimmat görüntülerinin Ağustos 2023'teki, "İsrailli savunma şirketi Elbit Systems ile İsrail ordusu arasında 60 milyon dolarlık mühimmat anlaşması" haberlerinden alındığı tespit edildi.

Etiketler : dezenformasyon iddia pakistan
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