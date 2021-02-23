  • BIST
    1551.8
  • Dolar
    7,0245
  • Euro
    8,5552
  • Altın
    408,8670
İstanbul
1 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gülden'in alt kadrosunda çalışmadım
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Şubat 2021 Salı günlük burç yorumları
‘Mutant' virüse karşı mesafeyi 2 metreye çıkarmalıyız
Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı
Otomobil alacaklara müjde! İndirim geldi...
PKK FETÖ'den SİHA'lara çare istedi
Libya İçişleri Bakanı Başağa: Suikast girişimi planlı bir eylemdi
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı
Başkan Erdoğan İzmir'de esnafı ziyaret etti
İngiltere'de Kovid-19 karantinası 8 Mart'tan itibaren kademeli olarak kaldırılacak
Trump'a kötü haber: Yüksek Mahkeme onay verdi
İran Dışişleri Bakanlığı, Bakan Cevad Zarif'in Türkiye aleyhine yaptığı iddia edilen açıklamayı yala...
Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
AB'den flaş Rusya kararı! Yaptırım uygulanacak
Başkan Erdoğan: Terörle mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz
Fransa 2020'de AB'de en fazla dış ticaret açığı veren ülke oldu
MSB'den Barış Pınarı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım
Azerbaycan'dan Türk üretimine övgü: Zaferimizde SİHA'ların rolü çok büyüktür
Mavi Vatan-2021 Tatbikatı 25 Şubat-7 Mart arasında icra edilecek
Başkan Erdoğan: 81 ilde bugüne kadar 1,5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık
Türkiye'de ilk 4 dilde online yayınlanan fuar 'Fashionist Online Moda ve Hazır Giyim' açıldı
Özbekistan'da yakalanan FETÖ'cü PKK ile silah işbirliğini anlattı
Başkan Erdoğan: 95 milyar dolar döviz rezervimiz var
Yakalanan terörist de HDP'li Taşdemir'i Gara'da gördüğünü itiraf etti
23 Şubat 2021 Salı 09:28:00 - Güncelleme:23 Şubat 2021 Salı 09:38:00

Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

ABONE OL

Sosyal medyada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e ilişkin sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Mert Yaşar gözaltına alındı.

Tokat Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ara buluculuktan çıkarılabilir

Adalet Bakanlığı, Özlem Zengin'le ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar vermişti.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.

Etiketler : özlem zengin hakaret gözaltı
Anne kıyafetleri satacak

Anne kıyafetleri satacak
Resim tutkusuna devam

Resim tutkusuna devam
Yeni şarkılar yolda

Yeni şarkılar yolda
Ayrılığı yalanlayan paylaşım

Ayrılığı yalanlayan paylaşım
Nikahta görüşelim

Nikahta görüşelim
Serenay'ın sponsorlu tatili

Serenay'ın sponsorlu tatili
Kendi evimi kendim sattım

Kendi evimi kendim sattım
Tek başına alışveriş

Tek başına alışveriş
Sokaklarda yaşamıyorum

Sokaklarda yaşamıyorum

EN ÇOK OKUNAN HABERLER