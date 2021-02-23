Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Özlem Zengin'e hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Tokat Milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e sarf edilen sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.



İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Mert Yaşar'ın Eyüpsultan'da bulunan evinde olduğunu tespit etti. Bunun üzerine şüpheli evinde arama yapılarak yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ara buluculuktan çıkarılabilir

Adalet Bakanlığı, Özlem Zengin'le ilgili hakaret içerikli paylaşım yapan avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Bakanlık, ara bulucu olarak da görev yapan Yaşar hakkında Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmasına karar vermişti.

Bu disiplin soruşturmasının tamamlanmasının ardından Arabuluculuk Kurulu, Yaşar'ın ara buluculuktan çıkarılıp çıkarılmamasına hükmedecek.