Özel okullar tavanı yemekle aştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle özel okul zammına getirilen yüzde 36'lık tavan sınır, özel okullar tarafından çeşitli gerekçelerle delinmeye başlandı. Erken kayıt döneminde çocuğunu kaydetmek için okulların yolunu tutan veliler, karşılaştıkları yüksek yemek, servis ve kırtasiye bedelleriyle neye uğradığını şaşırdı.

'ANAYASAL SUÇ İŞLENİYOR'

Özel Okul Velileri Platformu Sözcüsü Özgür Özkan, yüzde 100'e varan artışlarla sunulan bu hizmetlerin ücretini ödemeyen velilerin çocuklarının okula kaydedilmediğini belirterek, "Anayasal suç işleniyor. Bunu CİMER'e şikâyet ettik ve soruşturma açıldı" dedi. Dışarıdan bin liraya alınabilecek kitapların okullar tarafından 5 bin TL'ye varan ücretlerle velilere satıldığını dile getiren Özkan şöyle devam etti: "Okullar servis, kırtasiye, kıyafet ve yemek hizmetini dışarıdan alıyor ama firmadan aldığı ücretin üzerine ciddi ekleme yaparak bize satıyor. 15 TL'ye aldıkları yemeği bize 45 TL'ye satan var. Üstelik yemekler hem doyurucu değil, hem de kalitesiz. Pandemi döneminde çocuklar okula gitmediği halde yemek parasını peşin aldılar. Velilere geri ödeme yapmadılar. Hatta bir kolej uzaktan eğitim verdiği online eğitim platformu için bile velilerden ek 450 TL para talep etti. Bakanlığın velilerin bu sorunlarına müdahil olacağını düşünüyoruz."

MEB, YEMEK ÜCRETİNİ BELİRLEYEMEZ

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Başkanı İbrahim Taşel okulların yemek, servis, kitap ve kıyafet gibi hizmetleri dışarıdan aldığına dikkat çekti: "Catering şirketlerinin yemek fiyatlarına yaptığı zam ölçüsünde okullar da zam istiyor. Kitap, servis ve kıyafet için de aynı şey geçerli. MEB, eğitimin ücretini belirleyebilir ama restoranınkini belirleyemez. Dolayısıyla okullar da hakkı neyse onu talep eder."

KAYIT YENİLEMEYLE ŞANTAJ YAPILAMAZ

Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı da pandemi döneminde kira, kırtasiye, enerji ve çalışan maliyetlerinin katlanarak arttığına işaret etti: "Dolayısıyla okulların kendi iç dinamikleri içinde belli bir miktar zam yapması normal ama 5 TL'lik kitabı 15 TL'ye satamazlar. Çocukları yemek ücretini ödemiyor diye okula kaydetmemezlik yapamazlar. Ticari beklentiden önce eğitim ön planda tutulmalı."