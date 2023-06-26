CHP'de 'değişim' tartışmaları yaşanırken, İYİ Parti'de ise önceki gün 3. Olağan Kurultay gerçekleştirildi. ATO Congresium'da düzenlenen kurultayda konuşan Akşener, zehir zemberek ifadeler kullanarak birlikte yol yürüdüğü CHP'yi hedef aldı. 2019'daki seçim sürecini hatırlatan Akşener, CHP'den 15 vekil istemesinin hayatının en büyük pişmanlığı olduğunu dile getirdi. Akşener, "Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum ama o gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş" dedi.

KILIÇDAROĞLU İSTEKSİZDİ

Ancak İYİ Parti kurucularından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Akşener'i yalanladı. Özdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sayın Akşener, "CHP'den 15 milletvekili aldım. Bedel ödemekten bıktım" demiş. Bu açıklama gerçekleri yansıtmıyor. CHP, 15 milletvekili karşılığında İYİ Parti'den bedel istemedi. İYİ Parti'nin seçimlere sokulmaması için Ankara'da gizli bir toplantı yapıldığı ve karar alındığı bilgisi bana ulaştı. Bu bilgiyi Akşener ile paylaştım. Akşener bunun üzerine Kılıçdaroğlu ile görüştü ve TBMM'de grup kurarak seçime girmek için 15 milletvekili istedi. Kılıçdaroğlu çok istekli davranmamış."

BASINLA TEHDİT ETTİ

"Akşener'in bana söylediğine göre 'basına bu talebimi anlatır ve sizin reddettiğinizi açıklarım' demesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu kabul etmek zorunda hissetmiş. Akşener bana böyle anlattı. Üstelik Kılıçdaroğlu 15 vekil ile desteği ittifak şartı olmaksızın vermişti."