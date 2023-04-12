12 Nisan 2023 Çarşamba 17:13:00 - Güncelleme:12 Nisan 2023 Çarşamba 17:13:00
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Gemlik mavisi T10 X'i Taşkent'te Şevket Mirziyoyev'e teslim etti.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, Özbekistan'da.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev başkent Teşkent'te düzenlenen törenle Gemlik mavisi rengindeki Togg'unu teslim aldı.
- Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Togg'u teslim aldı
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