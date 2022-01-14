Oyunculuğu yeni öğrendim
Yasak Elma dizisinde yer alan Şevval Sam, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu.
Yasak Elma dizisinde yer alan Şevval Sam, İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Oyunculuğun yanında şarkıcılıkta yapan Sam, bir itirafta bulundu. Oyuncu, "Müzik veya oyunculuk okumadım, düşe kalka yanlış yapa yapa bu noktaya geldim. O yüzden geriye dönük işlerimi dinleyemiyorum veya izleyemiyorum. Bütün bunları öğrenmem hayatı öğrenmemle o kadar paralel ilerledi ki oyunculuğu ve şarkıcılığı daha yeni öğrendiğimi söyleyebilirim. Hâlâ kendimi hiç beğenmediğim projelerim olmasına rağmen hala bu işi yapabiliyor olmama da çok şaşırıyorum" dedi.
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