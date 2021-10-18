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18 Ekim 2021 Pazartesi 11:08:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 11:08:00

Oyuncu Ferhat Yılmaz: Vatan haini evime giremez

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24 TV Arafta Sorular programında Star yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Oyuncu Ferhat Yılmaz, 'Benim evim dergah gibidir herkes gelir. Evime gelenler için kriterlerim bellidir. Vatan haini olmayacak, iyi insan olacak, siyaset konuşulmayacak.' dedi.

24 TV'nin her bölümü ses getiren programı Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Oyuncu Ferhat Yılmaz oldu.

Star Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan Yılmaz, 'Benim evim dergah gibidir herkes gelir. Evime gelenler için kriterlerim bellidir. Vatan haini olmayacak, iyi insan olacak, siyaset konuşulmayacak. Herkes istediği partili de olabilir, ben saygı duyuyorum. Ama bazı gerçekler de var. Güzel bir ülke, güzel yarınlar için bizim yanlış doğrularımızı masadaki gerçeklere göre şekillendirmemiz gerekiyor. Terör örgütüyse PKK'dır bitti, bunun siyasetle de alakası yoktur. Bunu kabul etmeyen kişilere diyecek söz bile bulamıyorum.' dedi.

Bir şey hayatta ya evettir ya hayırdır. Evet ile hayır arası çok sıkıntılı bir yerdir. Hayır, evetten daha güzel bir cevaptır, insanların hayatlarını bağlamazsın.

Bir şey hayatta ya evettir ya hayırdır. Evet ile hayır arası çok sıkıntılı bir yerdir. 'Hayır', 'evet'ten daha güzel bir cevaptır, insanların hayatlarını bağlamazsın. Belki arafta kaldım ama şuan hatırlamıyorum. Kolay hayır diyebilen bir insan da değilim, keşke diyebilsem.

İnsandan insana fayda yok bir şey isteyeceksen Yaradan'dan isteyeceksin. Bu kadar basit.

Kalite parayla satın alınan bir şey değil. Aileden gelen bir şey. Gelmiş olduğunuz nokta ile ilgili bir şey. Eğer insan tamsa bu durumda şöhreti taşıyabiliyor. Ama bunlar eksikse o işin sonu facia oluyor bazen.

Denklem çok basit olmalı. İyi insan olacaksın, vatanını milletini seveceksin. İnsandan insana fayda yok bir şey isteyeceksen Yaradan'dan isteyeceksin. Bu kadar basit.

'VATAN HAİNİ EVİME GİREMEZ'

Benim evim dergah gibidir herkes gelir. Evime gelenler için kriterlerim bellidir. Vatan haini olmayacak, iyi insan olacak, siyaset konuşulmayacak.

Benim evim dergah gibidir herkes gelir. Evime gelenler için kriterlerim bellidir. Vatan haini olmayacak, iyi insan olacak, siyaset konuşulmayacak. Herkes istediği partili de olabilir, ben saygı duyuyorum. Ama bazı gerçekler de var. Güzel bir ülke, güzel yarınlar için bizim yanlış doğrularımızı masadaki gerçeklere göre şekillendirmemiz gerekiyor. Terör örgütüyse PKK'dır bitti, bunun siyasetle de alakası yoktur. Bunu kabul etmeyen kişilere diyecek söz bile bulamıyorum.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Bunu ben siyasi bir olay olarak görmüyorum. Allah korudu bizi. Halkımız çok ciddi bir mücadele verdi. Bunu başka türlü bir malzemeye çevirmek doğru değil.

Biz gerçek tarihimizi gençlerimize, çocuklarımıza öğretmezsek başkaları gelir yanlış şekilde öğretir o zamanda sonumuz iyi olmaz. Ben tarih konusuna da çok önem veririm herkes tarihini de bilmeli. 15 Temmuz'u ben siyasi bir olay olarak görmüyorum. Allah korudu bizi. Halkımız çok ciddi bir mücadele verdi. Bunu başka türlü bir malzemeye çevirmek doğru değil.

O gece en acı olan şey bize çok büyük zararlar verilmiş olması. İnsanlarımız şehit oldu. İnsanlar teslim oldu o gün. Herkes bir şekilde o işin ucundan tutu, dışarıdaydı. Halkıma aşığım ben.

Bu bir Çanakkale ruhudur, İngiliz gazetelerinin de anlamadığı ruh budur tam olarak.

Allah izin verirse ileride Milletvekili olacağım. Ben mizah yapmak için Milletvekili olacağım. Kürsüden mizahla vurmak istiyorum. Halkıma bu şekilde hizmet etmeyi düşünüyorum.

Allah izin verirse ileride Milletvekili olacağım. Ben mizah yapmak için Milletvekili olacağım. Kürsüden mizahla vurmak istiyorum. Halkıma bu şekilde hizmet etmeyi düşünüyorum. Benim mizahla söylemek istediklerim var. Söylenmesi gereken şeyler var, zamanı gelince hepsini söylemek lazım. Kara mizahla da olsa ben bunları söyleyeceğim.

Bir insanın vatanın bölünmez bütünlüğü ile bir problemi yoksa vallahi, billahi, tillahi benim de kimseyle problemim yok.

Bir insanın vatanın bölünmez bütünlüğü ile bir problemi yoksa vallahi, billahi, tillahi benim de kimseyle problemim yok. Kimse kimsenin ekmeği üzerinden yürümemeli. Bu mevzuyu kimse yapmamalı.

Etiketler : 24 TV ARAFTA SORULAR Esra Elönü Oyuncu Ferhat Yılmaz
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