Erdinç Gülener: Terörist olan tabi ki İsrail

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını cevaplayan TRT'nin yeni dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'nin oyuncusu Erdinç Gülener, açıklamalarda bulunarak, "Terörist olan tabi ki İsrail." dedi.

'' Terörist olan tabi ki İsrail. Ben, Hamas'ın hiçbir ülkeyi vurduğunu görmedim''

''Amerika ve İsrail tarafından Hamas'a terörist deniliyor. Teröristi nasıl tanımlarız? Ortada terörist varsa İsrail'i, İran'ı ve Amerika'yı vurur. Ben, Hamas'ın hiçbir ülkeyi vurduğunu görmedim. IRA'nın herhangi bir ülkeyi bombaladığını gördünüz mü? Sadece İngiltere ile savaştı ve özgürlüğünü aldı. Hamas ile IRA'nın arasında ne fark var? Terörist olan tabi ki İsrail. Esir alınan İsraillilerin nasıl bırakıldığını görmediniz mi? Hepsi güle oynaya gitti. Bunu tüm dünya gördü. Bunları gördükleri için kendi halkları ayaklanıyor.''

'' Hangi partiye üye olursanız olun, hangi ideolojiye inanırsanız inanın, hiçbiri fark etmez. Ortada gerçek bir katliam ve soykırım var. Paramparça olmuş bedenler var. Buna kulak tıkamak ne vicdana ne de insanlığa sığar''

''Bakmak ile görmek arasında çok büyük farklar vardır. Biz Türkiye olarak uzun yıllardır bakıyoruz sadece. Ben politik bir insan değilim. Hiçbir partiye üye değilim. Temelim hümanizm. Dünyada bunu karşılayan hiçbir ülke ve devlet adamı yok. 1971 döneminde Filistin'e yardıma giden kimlerdi? Solculardı. Bizi biz yapan insanlığımız ve vicdanımızdır. Hangi partiye üye olursanız olun, hangi ideolojiye inanırsanız inanın, hiçbiri fark etmez. Ortada gerçek bir katliam ve soykırım var. Paramparça olmuş bedenler var. Buna kulak tıkamak ne vicdana ne de insanlığa sığar. Karşıda 'Bunlar hayvan ve yok edeceğiz.' diyen bir güruh var.''

''Arkadaş siz şeytanın tarafındasınız. Bu şeytanla, Rahmani sistemin savaşıdır. Ben inanıyorum (İsrail) galip gelemeyecek''

''Bu kadar acıya rağmen hep gülüyorlar. Dik duruşlarına hayranım. 'Bakın bugün bomba sesi yok' diyerek mutlu olan bir çocuk var. Masum insanlara kabus yaşatıyorlar. El Kassam Tugayları'na savaş açtım gidiyorum dediğinde kaç tane öldürebilrdiniz? Yaşlı, kadın, çoluk çocuk öldürüyorsun. Sivil halkın üzerine bomba yağdırıyorsun. Bu neyin hırsı? İyilik ile kötülüğün savaşı. Arkadaş siz şeytanın tarafındasınız. Bu şeytanla, Rahmani sistemin savaşıdır. Ben inanıyorum (İsrail) galip gelemeyecek.''