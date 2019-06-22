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22 Haziran 2019 10:54 | Cumartesi

Oy kullanmama cezası nedir? 23 Haziran 2019 seçiminde oy kullanmama cezası ne kadar?

23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri için geri sayım başladı. Birçok oy kullanacak olan vatandaş Oy kullanmama cezası nedir? 23 Haziran 2019 seçiminde oy kullanmama cezası ne kadar? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. YSK'nın yeniden seçim kararı sonrasında belirlediği 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yeniden seçimleri için hazırlıklar tamamlandı. İki aday arasında çekişmeli gitmesi beklenen seçimde Saadet Partisi adayı da seçime katıldı. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarışacağı seçim sonucu merak ediliyor. 23 Haziran seçimleri hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik..

Oy kullanmama cezası nedir? 23 Haziran 2019 seçiminde oy kullanmama cezası ne kadar? sorularının yanıtları tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. İstanbul seçimleri heyecan dorukta. İstanbul seçim sonuçları için geri sayım başladı. Cumhur İttifakı (AK Parti - MHP) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı (CHP - İYİ Parti) adayı Ekrem İmamoğlu’nun yarışacağı seçim sonuçları heyecanla herkes tarafından takip edilecek. Seçim sonuçları ve seçim öncesi hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler... 

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

OY KULLANMAMA CEZASI NEDİR? 
Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlemler uygulanmaktadır.  Bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir. 

23 HAZİRAN 2019 SEÇİMİNDE OY KULLANMAMA CEZASI NE KADAR?
23 Haziran 2019 seçimlerinde oy kullanmama cezası henüz netlik kazanmadı. 2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

YSK SEÇMEN SORGULAMA EKRANI
Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için e-Devlet Kapısından ya da https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz. 

SEÇMEN KAĞIDI NASIL ALINIR?
Seçmenler e- Devlet sistemindeki "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler.

OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
1- Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nin internet sitesinden, e-devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek.

2- Seçmenlerin oy verme günü yanına Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki bir belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için, bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

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