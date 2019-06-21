YSK seçmen sorgulama 23 Haziran 2019 İstanbul! Nerede oy kullanacağım?

YSK seçmen sorgulama 23 Haziran 2019 araştırmaları yoğun olarak yapılıyor. Tüm seçmenler 'Nerede oy kullanacağım?' sorusuna yanıt arıyorlar. İstanbullu 23 Haziran 2019 Pazar günü Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için yeniden sandık başına gidecek. Yenilenen İstanbul seçimi yaklaşırken pek çok vatandaş, seçmen listelerini araştırmaya başladı. Oy kullanacak vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile YSK seçmen kaydı sorgulama işlemini gerçekleştirebilecekler. YSK seçmen sorgulama sayfasına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte YSK seçmen sorgulama işlemi...

YSK SEÇMEN SORGULAMA 23 HAZİRAN 2019 İSTANBUL!

Yurt İçi seçmen sorgulama yapmak için e-Devlet Kapısından ya da https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp sitesine girip, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No” gibi bilgileri doldurduktan sonra resim doğrulaması yaptığınızda nerede oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

- e-Devlet Kapısı http://www.turkiye.gov.tr adresine girerek, sayfanın üst kısmında bulunan “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

- T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile birlikte sisteme giriş yapın.

- Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, tüm PTT şubelerinden şifrenizi 2 TL karşılığında alabilirsiniz.

- e-Devlet sistemine girdikten sonra, ana sayfadaki arama boşluğuna “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama” yazın.

- Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

- 23 Haziran İstanbul tekrar seçiminde oy kullanacağınız yer bilgileri ise Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında yine bu sayfada görüntülenecektir.

OY NASIL KULLANILIR?

Birleşik oy pusulasında, daha önce çekilen kuraya göre sırayla siyasi partilerin adaylarının isimleri, parti adları ile partilerin amblemleri yer alıyor. Pusulanın sonunda bağımsız adayların isimleri bulunuyor.

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

Birleşik oy pusulalarını zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

Oy zarfını sandığa atın.

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

KİMLİK BELGESİ YANINIZDA OLMALI

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULASINI ALIP KABİNE GEÇMELİSİNİZ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

MÜHRÜ DİKKATLİ BASIN

Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.

OYUNUZU SANDIĞA SİZ ATIN

Oy zarfını sandığa atın.

İMZA ATMAYI UNUTMAYIN

Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.