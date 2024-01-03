Orzaks İlaç: Ülkemiz için istihdam yaratma ve yatırım yapma sorumluluğumuz var

2004 yılında, kurucuları içerisinde yer alan sağlık profesyonellerinin, takviye edici gıda alanında ki ihtiyacı ve boşluğu görmesiyle toplum sağlığına katkı sunmak amacıyla kurulan Alyors Grup bünyesindeki Orzaks İlaç, Türkiye takviye gıda sektöründe katkısız, doğal içerikli, alanında yenilikçi ve öncü ürünlerle kısa sürede ilk akla gelen markalardan biri oldu. 150'ye yakın ürün çeşidine ulaşan Orzaks, bu ürünlerin tamamına yakınını Rusya, Amerika ve Vietnam başta olmak üzere 52 ülkeye ihraç ediyor. Takviye gıda sektörü (OTC) açısından geride bıraktığımız 2023 yılını değerlendiren Orzaks İlaç Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, Orzaks İlaç'ın gelecek hedeflerini açıkladı.

Türkiye'deki takviye edici gıda pazarının büyüklüğünün yaklaşık 400 milyon dolar olduğunu söyleyen Yunus Emre Alimoğlu, "Global pazarlara baktığımızda ise 150 milyar dolar ile 250 milyar dolar arasında farklı rakamlar sunuluyor. Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada sektörün pazar payı agresif bir şekilde büyüdü. Global pazarda 2028 yılına kadar yüzde 5-6, Türkiye'de ise 2028 yılına kadar ortalama yüzde 25 ortalama büyüme öngörüyoruz." açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki yıllarda özellikle D vitamini, magnezyum, demir, B12 vitamini, kolajen ve diyet pazarlarında daha hızlı büyüme beklediklerini açıklayan Alimoğlu, "Probiyotikler, çiğnenebilir jel form takviye gıda ürünleri ve melatonin, L-teanin gibi mood ürünlerin ön plana çıkacağını düşünüyoruz." dedi.

2023 yılının önceki yıllara göre tüm sektörler açısından zor geçen bir yıl olduğunu belirten Alimoğlu, OTC sektörünün hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki güçlü potansiyeliyle birlikte mali hedeflerine ulaştıklarını vurguladı.

Yunus Emre Alimoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Orzaks İlaç olarak 2024 yılı içerisinde açılacak fabrikamız ile istihdam alanlarımızı ve üretim kapasitemizi arttırmaya devam edeceğiz. İstihdam yaratma ve yatırım yapma, işletmelerin sadece kâr amacı gütmelerinin ötesine geçen bir sorumluluktur. Toplumun genel refahını artırmak, işsizlikle mücadele etmek ve sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak adına önemli adımlar atmaktayız. Sektörün genişlemesi ve gelişmesi için yapacağımız yatırımların ülkemize katacağı değer en büyük gurur kaynağımız."

"GLOBAL BİR MARKA OLMAK İÇİN AR-GE KABİLİYETİ GEREKLİ"

Yunus Emre Alimoğlu, global bir marka olmak için kalite standartları ve sürdürülebilir kalite düzeyi oluşturmanın, güçlü bir Ar-Ge, kalite ve üretim kabiliyetine sahip olmanın gerekli olduğuna dikkat çekerek "Aynı zamanda pazarlama faaliyetlerinin de kesintisiz devam etmesi gerekiyor. Önem verdiğimiz bir diğer konu ise sürdürülebilirlik. Atıklarımızı geri dönüşüme kazandırarak, doğal kaynakların korunmasına, enerji tasarrufuna, geleceğe ve ülkemize katkı sağlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını geride bırakırken, özgür, refah içinde nice 100 yıllar için hep birlikte durmadan çalışmalıyız. Biz, uzmanı olduğumuz alanda en iyisini yaparak ülkemize sunduğumuz katma değeri artırmak için çok çalışıyoruz." dedi.