Orient Express mehteranla karşılandı!

Fransa'nın başkenti Paris'ten 1 Haziran'da hareket eden Orient Express İstanbul'a ulaştı.

Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahı üzerinden İstanbul'a gelen Orient Express'te yolculuk yapmanın maliyeti ise 17 bin 500 avro...

1920'li yılların atmosferini taşıyan tren, baştan sona tamamen yenilenerek geçen yıl hizmete girmişti.

İlk seferini 1883 tarihinde yapan Orient Express'in güzergahına, 1888 yılında İstanbul da dahil edildi.

MEHTERAN TAKIMI KARŞILADI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orient Express'i Sirkeci Garı'nda Mehteran takımı karşıladı.

Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahını takip ederek, Türkiye'ye gelen Orient Express, 7 Haziran saat 16.05'te Sirkeci Garı'ndan hareket edecek ve 8 Haziran saat 00.40'ta ülkeden çıkış yapacak.

Türkiye'ye, geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos'ta 2 sefer yapan Orient Express için bu yıl da 2 sefer planlanıyor.