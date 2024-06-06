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06 Haziran 2024 Perşembe 10:31:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 10:31:00

Orient Express mehteranla karşılandı!

Kaynak: AA

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1 Haziran'da Paris'ten hareket eden Orient Express, İstanbul'da mehter takımı ile karşılandı. 17 bin 500 avroluk bilet fiyatıyla cep yakan Orient Express, cuma günü İstanbul'dan ayrılacak.

Fransa'nın başkenti Paris'ten 1 Haziran'da hareket eden Orient Express İstanbul'a ulaştı.

Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahı üzerinden İstanbul'a gelen Orient Express'te yolculuk yapmanın maliyeti ise 17 bin 500 avro...

1920'li yılların atmosferini taşıyan tren, baştan sona tamamen yenilenerek geçen yıl hizmete girmişti.

İlk seferini 1883 tarihinde yapan Orient Express'in güzergahına, 1888 yılında İstanbul da dahil edildi.

MEHTERAN TAKIMI KARŞILADI!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Orient Express'i Sirkeci Garı'nda Mehteran takımı karşıladı.

Zürih, Viyana, Budapeşte, Sinai, Bükreş ve Varna güzergahını takip ederek, Türkiye'ye gelen Orient Express, 7 Haziran saat 16.05'te Sirkeci Garı'ndan hareket edecek ve 8 Haziran saat 00.40'ta ülkeden çıkış yapacak.

Türkiye'ye, geçen yıl 7 Haziran ve 28 Ağustos'ta 2 sefer yapan Orient Express için bu yıl da 2 sefer planlanıyor.

Etiketler : orient express istanbul paris
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