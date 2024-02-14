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14 Şubat 2024 Çarşamba 21:54:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 21:54:00

Organize kötülük sahnede! Halk TV'nin maske şovu ifşa oldu

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Halk TV'de Erzincan'da maden sahasından meydana gelen toprak kayması sonrası algı operasyonu başlatıldı. Halk TV muhabiri bölgedeki "gelişmeleri" maskeyle aktardı. Ancak muhabirin yayın dışında herhangi bir önlem almadan bölgede gezdiği ortaya çıktı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde dün altın madeni sahasında toprak kayması meydana geldi. Türkiye'yi yasa boğan olay sonrası maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yaşanan olayın hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken Türkiye'nin gözü Erzincan'a çevrildi.

HALK TV'DEN MASKE ŞOVU

Yetkililer siyanür sızıntısı iddialarını yalanlarken, Ümit Özdağ'ın ardından Halk TV'de de bir maske şovu sergilendi.

Halk TV muhabiri canlı yayın sırasında maske takarak bölgede yaşananları aktardı. Fakat, muhabirin yayın bittiğinde maskeyi çıkardığı görüldü.

Yayında maske takan muhabirin yayın dışında herhangi bir önlem almadan bölgede gezdiği ortaya çıktı.

Etiketler : erzincan maden halk tv provokasyon
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