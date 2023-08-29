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Ordu'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı
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29 Ağustos 2023 Salı 19:05:00 - Güncelleme:29 Ağustos 2023 Salı 19:05:00

Ordu'da kamyonet ile minibüs çarpıştı: 17 yaralı

Kaynak: AA

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Ordu'nun Fatsa ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Meçu'nun kullandığı 72 D 9055 plakalı fındık işçilerini taşıyan minibüs, Meşebükü Mahallesi mevkisinde Selahattin Coşkun'un kullandığı 77 AC 395 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Etiketler : ordu trafik kazası fatsa
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