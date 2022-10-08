Online dolandırıcılar iş başında... Araç kiralamada büyük vurgun!

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08 Ekim 2022 Cumartesi 13:29:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 13:29:00

Online dolandırıcılar iş başında... Araç kiralama sitelerini kopyalayıp, 1 milyon TL dolandırıcılık yapmışlar

Kaynak: DHA

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Konya'da araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayıp araç kiralamak isteyen kişileri dolandıran 19 kişi, Konya merkezli eş zamanlı 4 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı.

Konya'da, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin kopyalarını oluşturup, araç kiralamak isteyen 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandıran 19 kişi, Konya merkezli 4 ildeki operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte internet sitesi üzerinden araç kiralamak için ödeme yapan ancak sonrasında kimseye ulaşamayıp, polise başvuran mağdurun müracaatıyla harekete geçti. Mağdurların şikayetleriyle aylar süren çalışmalar sonucu özellikle yaz aylarında taleplerin de artmasını fırsat bilen dolandırıcıların, tanınmış ve kurumsal oto kiralama markalarının internet sitelerini kopyalayıp oluşturdukları sitelerle 208 kişinin 1 milyon 850 bin lirasını dolandırdıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda şebekenin, bilinen ve kurumsal araç kiralama markalarının internet sitelerini içerik ve arayüz olarak aynısını tasarladıkları; bu sitelerin internet kullanıcıları tarafından arama motorlarında görünürlüğünü sağlamak ve artırmak amacıyla çeşitli yazılımlar, sosyal medya ilanları ve internet reklamları kullandığı anlaşıldı.

19 GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında çete yöneticileri Adem Karakuş ve Ceyhun Gürkan'ın da olduğu toplam 19 şüpheli, yakalandı. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına alınan 19 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u, adli kontrolle 1'i de savcılık tarafından serbest bırakıldı; 9 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTERNET KULLANICILARI, DOLANDIRICILARDAN NASIL KORUNUR?

Emniyet yetkilileri ise araç kiralamak isteyenlere, dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri için şu uyarılarda bulundu:

"En basit şekliyle internet kullanıcılarının önce farklı firmaların fiyatlarını araştırması dolandırıcıların fark edilmesinde etkili olacaktır. Araç veya farklı kiralamalarda, ceza ödemelerinde bankacılık işlemlerinde sıklıkla karşılaşılan kopya sitelerle dolandırıcılık yöntemine karşı önlem olarak URL adreslerinin kontrol edilmesi gerekiyor. Kopya sitelerin adres çubuğundaki site isim bilgilerinde harf değişikliği yapılarak, eksik ya da fazla harf kullanılabiliyor. Kurumsal firmalar WhatsApp hattı üzerinden veya başkaları adına havale/EFT gibi talepte bulunmaz ve size hesabınızda bulunan para miktarını sormaz. En önemli nokta ise Ticaret Bakanlığı bünyesinde e-Ticaret Bilgi Platformu'ndaki sorgulama bölümünden 'https://www.eticaret.gov.tr/' adresinden girilerek anahtar kelimeyle yapılan aramada, doğrulanmış site sütununda yeşil tiki görmek güvenle alışveriş yapılabileceğini gösterir."

'OLTALAMA' TEKNİĞİNİ

Dolandırıcılık yöntemlerine karşı yapılan uyarıda ise "Dolandırıcıların bu yöntemi günümüzde yeni olmakla birlikte en yaygın kullanılan 'oltalama' (phishing) tekniğidir. Bu yöntemle tasarımı ve içeriği gerçeğine çok benzer olan ve bilgilerinizi ele geçirmeye çalışan internet siteleri hazırlanıyor. Burada geleneksel 'oltalama' tekniğinden ayrı kullanılan yöntem ise mağdurların araç kiralama sitesine girdikten sonra tercih ettiği araca tıklamasının ardından site üzerinden mağdurun telefon numarasının istenmesi ve sözde çağrı merkezi adı altında kadın çalışanların mağdurları arayarak ödeme, peşinat, kasko veya sigorta bedeli adı altında EFT yapılması veya kredi kartı bilgilerini istemesi. Sonrasında da karşıda bir muhatap bulunamayınca kullanıcı dolandırılarak mağdur edildiğinin farkına varıyor" denildi.

Etiketler : ARAÇ KİRALAMA VURGUN EFT KONYA
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