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22 Eylül 2023 Cuma 07:26:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 07:26:00

Okulu renklendiren öğretmen

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Fatma Soydan Pınar, boş zamanlarında okul ve kurum duvarlarına resim yapıyor.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde görsel sanatlar öğretmenliği yapan Fatma Soydan Pınar, boş zamanlarında okul ve kurum duvarlarına resim yapıyor. 1 Nisan Yatılı Bölge Ortaokulu'nda görev yapan Pınar, duvarları gönüllü olarak resimlerle süslüyor.

33 yaşındaki Fatma Öğretmen "Bu işi gönüllü olarak gittiğim her yerde yapmaya, duvarlara dokunmaya çalışıyorum. Aslında bunu ekmeğini yediğim, yaşantımı paylaştığım yöreye, o yörenin insanlarına bir vefa borcu olarak düşünüyorum" diyor.

Etiketler : Adana Karaisalı ilçesi Fatma Soydan Pınar
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