Okullarda üretilen 1,6 milyon ekmek deprem bölgesine ulaştırıldı

MEB'den yapılan açıklamada, depremin ilk anından itibaren okullardaki fırınlarda ekmek üretildiği ve 10 ile gönderildiği, bu kapsamda 1,6 milyon ekmeğin bölgeye ulaştırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Fedakar öğretmen, öğrenci, usta öğretici, veliler ve tüm çalışma arkadaşlarımız var gücüyle çalışıyor." ifadesi kullanıldı.