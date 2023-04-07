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07 Nisan 2023 Cuma 08:17:00 - Güncelleme:07 Nisan 2023 Cuma 08:17:00

Okul yolunda heyelan faciası

Kaynak: AKŞAM - SONER KAN

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Adana'da heyelan sırasında kopan bir kaya, içinde 4 kadın öğretmenin bulunduğu aracın üzerine düştü. 4 genç öğretmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Heyelan nedeniyle üzerine kayalar düşen otomobildeki dört kadın öğretmen yaşamını yitirdi.

Adana Saimbeyli'de bulunan Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenler Pınar Kılıç, Dilek Altıparmak, Ümmühan Dilbilir ve Rahime Topak, okuldaki derslerini bitirdi; yaşadıkları Feke İlçesi'ne dönmek için aynı otomobille yola çıktı. Tırtat mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle dağdan kopan kayalar, seyir halindeki arabanın üzerine düştü. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Yamaçtan kopan dev taşların üzerine düştüğü otomobil kağıt gibi ezildi.

Kayaların altında kağıt gibi ezilen araçtaki 4 kadının da hayatını kaybettiği belirlendi. Karayolları ekipleri Saimbeyli-Feke yolunu tedbiren trafiğe kapattı.

BAKAN'DAN TAZİYE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer taziye mesajı yayımladı; öğretmenlere Allah'tan rahmet; aileleri, öğrencileri ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.

Pınar Kılıç'tan geriye öğrencileriyle çektirdiği fotoğrafı kaldı.

Etiketler : Heyelan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Yamaçtan kopan dev taşlar

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