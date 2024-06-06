Okul basıp müdüre zincirle saldırdılar

Çorum Başöğretmen İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hacı Ömer Atılgan, sınıfta fenalaşan Iraklı öğrenci S.D.S.'yi ambulans çağırarak hastaneye gönderdi ve yakınlarını bilgilendirdi. Okula gelen S.D.S.'nin iki yakını 'neden ambulansla hastaneye gönderdin' diyerek bize haber vermedin' diyerek zincirlerle saldırdı. Araya giren okul görevlisi Mehmet Öztürk'ü de darp eden saldırganlar öğretmenlerin geldiğini görünce kaçtı. Zincir darbeleriyle yaralanan Atılgan ve Öztürk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öğrenci yakınlarının zincirle saldırı anı okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çorum Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırganların yakalanması için polisin çalışma başlattığı ve konunun takip edildiği belirtildi.

Zincirli saldırı okulun güvenlik kameraları tarafından böyle kaydedildi.