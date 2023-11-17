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'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' çevrim içi yapılacak
17 Kasım 2023 Cuma 18:18:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 18:18:00

'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı' çevrim içi yapılacak

Kaynak: AA

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Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları yazılı sınavı pazar günü çevrim içi yapılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı" yurt içi ve yurt dışında çevrim içi 19 Kasım'da yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre pazar günkü sınava, MEB personeli, özel öğretim kurumları ve MEB dışından 58 bin 965 aday uzman öğretmenlik, 3 bin 921 aday ise başöğretmenlik unvanı için girecek.

Adaylar sınava, Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında "https://onlinesinav.meb.gov.tr/" adresi üzerinden e-Devlet/MEBBİS şifreleri ile internet erişimi olan herhangi bir ortamdan giriş yapabilecek.

Sınava giriş yaptıktan sonra herhangi bir sebeple sistem dışına çıkan adaylar, daha sonra tekrar giriş yaparak kalan süreleri içinde 19 Kasım 2023'te saat 23.59'a kadar sınavı tamamlayabilecek.

Ancak Türkiye saati ile 10.00-13.00 arasında sınava giriş yapmayanlar daha sonra sınava katılamayacak.

Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacak. Yanlış cevap sayısı doğru cevap sayısını etkilemeyecek.

Adaylar, sınava ilişkin bilgilere "https://oygm.meb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Etiketler : uzman öğretmen sınavı başöğretmen yazılı sınavı çevrim içi sınav
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